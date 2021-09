Baci appassionati per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Che baci bollenti quelli tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ! A spasso a Milano si lasciano andare alle effusioni e si immortalano per i social. "Limonata milanese fresca fresca" commenta ironico l'ex naufrago postando gli scatti con la sua amata con le loro lingue si incontrano. Si amano e si vede, e come coppia sono più uniti che mai.

Il red carpet in solitaria di Cecilia a Venezia aveva messo in allarme i fan della coppia, ma tra lei e Ignazio le cose vanno a gonfie vele. Affiatatissimi sin dal loro incontro al "Grande Fratello Vip" tre anni fa, hanno resistito anche alla prova dell'"Isola dei Famosi". Sempre ironici e pungenti, si divertno a prendersi in giro a vicenda e le loro schermaglie d'amore fanno impazzire i follower.

La Rodriguez posta nelle storie un piccolo battibecco con Moser e chiede aiuto ai fan. "Mi sono già cambaita tre volte oggi e il mio fidanzato non mi vuole invitare a cena perché dovrò cambiarmi per la volta numero quattro", dice con finta delusione. "Ma anche lui si è cambiato due volte, anzi tre", lo stuzzica. "A me le litigate piacciono. Non vedo l’ora che torni per inventare qualcosa e litigare un po’. Mi piace perché poi si fa la pace, si fa l’amore ed è tutto bellissimo" aveva rivelato tempo fa la showgirl nelle Stories. E infatti dopo essersi punzecchiati a dovere, arrivano i baci appassionati...

