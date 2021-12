Tutti i Rodriguez sul lago Maggiore a festeggiare, manca solo Spinalbese

L’acqua del lago, del mare o del fiume è un toccasana per Belen. Rilassante e meditativa, proprio come nel periodo pre-parto quando si era rifugiata in una villa sulla foce del Po, ogni volta che cerca pace la Rodriguez si rintana davanti a uno specchio azzurro. Per il fine settimana ha scelto il lago Maggiore e si è portata dietro tutto il clan, i figli, la sorella, il fratello, i genitori, i cognati, gli amici. Mancava solo Antonino Spinalbese.

Dicono che la crisi è stata superata e hanno mostrato ai flash di essere ancora complici e in perfetta sintonia nell’uscita milanese insieme alla piccola Luna Marì. Ma da qualche tempo Belen e Antonino fanno vite separate: vuoi per lavoro vuoi per impegni divergenti. Fatto sta che mentre l’hairstylist postava storie con la valigia e mostrava la facciata di un hotel illuminato dalle luci natalizie, la showgirl fotografava l’acqua del lago davanti a Verbania.

Con lei c’era tutta la famiglia al completo. La sorella Cecilia ne ha approfittato per fare le prove da mamma con la nipotina, ripresa dolcemente mentre culla la bimba o mentre spinge il passeggino dal fidanzato Ignazio Moser. C’erano il fratello Jeremias con la compagna Deborah Togni, anche loro impegnati a fare le prove con la neonata tra le braccia. Mamma Veronica e papà Gustavo sono una presenza costante nella vita di Belen. E la Rodriguez si è divisa tra la secondogenita e il suo Santi, impegnato a spupazzarsi la sorellina.

Una bella compagnia di amici ha completato il gruppo. Ma tra tutti mancava proprio il compagno di Belen. Anche qualche giorno fa a un evento mondano in città, Belen si era fatta accompagnare dai fratelli, ma di Spinalbese non c’era vista traccia. Chissà come hanno organizzato i festeggiamenti natalizi e se brinderanno insieme sotto il vischio…



