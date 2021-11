Belen e Antonino Spinalbese, appesa a un like la speranza dei follower

Tgcom24 1 di 21 Instagram 2 di 21 Instagram 3 di 21 Instagram 4 di 21 Instagram 5 di 21 Instagram 6 di 21 Instagram 7 di 21 Instagram 8 di 21 Instagram 9 di 21 Instagram 10 di 21 Instagram 11 di 21 Instagram 12 di 21 Instagram 13 di 21 Instagram 14 di 21 Instagram 15 di 21 Instagram 16 di 21 IPA 17 di 21 IPA 18 di 21 IPA 19 di 21 IPA 20 di 21 IPA 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci

Basta un like messo sotto alcuni post per far riaccendere le speranze dei follower di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. La coppia è in crisi da qualche tempo e i primi segnali ai fan sono arrivati proprio dai profili dei due: niente commenti alle foto, niente like, niente foto insieme. Ora la Rodriguez ha ricominciato a mettere i cuoricini ai post dell’hair-stylist e questo viene interpretato come un segnale di riavvicinamento. E se poi anche la sorella Cecilia si mette a commentare gli scatti, allora le chance aumentano…