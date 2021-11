Paura per Antonino Spinalbese: incidente d'auto e ricovero

Paura per Antonino Spinalbese. Il fidanzato di Belen Rodriguez è stato protagonista di un incidente stradale, per fortuna senza gravi conseguenze personali. E' stato proprio lui a rendere nota la cosa con alcune storie su Instagram in cui mostrava l'auto con il parabrezza distrutto e poi il suo braccio attaccato a una flebo. Entrambe le immagini con un ironico "ok" di commento.