Belen Rodriguez a Roma, la dolce vita senza Antonino Spinalbese

Un weekend romano da vera diva. Belen Rodriguez lascia a casa i figli e si concede due giorni di dolce vita nel centro della capitale. Per l’inaugurazione di una boutique di gioielli sceglie un outfit elegante che fa risaltare le gambe affusolate e lunghissime e il décolleté perfetto. Sorride ai flash e si muove come una star tra la folla lasciandosi fotografare e regalando sorrisi. Intanto Antonino Spinalbese da Milano posta foto con Luna Marì e scrive: “Provate a dividerci…”.

Belen è bellissima, sexy, affascinante e lo sa. Regala pose intriganti e sguardi seducenti. Il suo fisico mozzafiato abbaglia, mentre si illumina il volto con i flash che non sanno resisterle. E’ in versione single ma non si dispera. Poi al rientro a Milano si coccola con un bel bagnetto alla sua secondogenita e tanti sorrisini.



Antonino, invece, nella domenica di pioggia milanese si infila nel traffico per fare shopping. “Per comprare cose per la mia bambina” specifica ai follower durante una serie di botta e risposta con i fan. Si lascia “intervistare” sui social e a chi gli domanda se è felice è incerto: “Essendo una persona lunatica, non è facilissimo rispondere sinceramente… Potrei essere felice e tra 5 minuti non esserlo più”. Pare malinconico, ma con una sola certezza: la sua Luna Marì. “Cosa ti ha stupito di più dall’essere diventato padre?” - gli scrivono e lui non ha dubbi: “Mi ha stupito che tutto sembrava essere così complicato, il futuro, le incertezze, le insicurezze, poi guardi lei e passa tutto”.

