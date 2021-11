Belen in Sicilia con i fratelli, ma il suo Antonino è molto lontano

Il clan si è trasferito in Sicilia. L’occasione ghiotta è uno shooting tra le pareti color latte della Riserva di Punta Bianca nell’Agrigentino. Ci sono Cecilia con Ignazio Moser, Jeremias con Deborah Togni e Belen da sola. Antonino Spinalbese è rimasto a Milano ed è stato avvistato per le strade della città con la sua Luna Marì. E mentre la showgirl fa un appello ambientalista, nel web si moltiplicano le voci di crisi di coppia.

Belen in un post si rivolge direttamente al presidente della Regione Sicilia e scrive: “Un appello al Presidente Musumeci affinché istituisca la tanto agognata riserva naturale… È un luogo meraviglioso ed unico, che meriterebbe una migliore valorizzazione, in senso turistico e ambientale. In questa zona esiste da 63 anni un poligono militare, le cui esercitazioni stanno distruggendo i luoghi, distruggendo le strade di accesso e bloccando la fruizione turistica, mentre le associazioni ambientaliste locali aspettano da 25 anni che sia riconosciuta dalla regione Sicilia quale riserva naturale”.

La Rodriguez posa con i fratelli per la nuova campagna del brand di famiglia. Accanto a Cecilia e Jeremias ci sono i fidanzati Ignazio e Deborah che si divertono a seguire il set tra coccole e momenti di relax. Accanto a Belen non c’è Antonino e la sua assenza pesa. Lui è rimasto a Milano con la figlia neonata, ma gira voce che tra i due la crisi non sia affatto rientrata e che anzi siano giunti addirittura ai titoli di coda. Le Storie sibilline dell’hair-stylist, il silenzio social di Belen, nessuna dedica o scambio romantico e pure un incidente di percorso. La showgirl ha smesso di seguire Spinalbese… Forse per errore, tanto che dopo aver tenuto i fan con il fiato sospeso è ritornata sui suoi passi. Insomma, le schermaglie Instagram e il vuoto social fanno temere…

