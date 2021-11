Belen Rodriguez nuda al limite della censura, ma Antonino Spinalbese non risponde

Stuzzica e provoca come solo lei sa fare, ripescando dall'archivio scatti ad alto tasso erotico. Belen Rodriguez si mostra senza veli su Instagram, coprendo il seno con la mano ingioiellata e l'inguine con le gambe accavallate. Uno scatto al limite della censura che attira una pioggia di commenti e apprezzamenti dai follower. Tra i tanti che tessono le lodi della showgirl però, spicca l'assenza di Antonino Spinalbese che resta in silenzio davanti a tanta bellezza.

Non un commento, non un cuore, niente di niente da parte di Antonino che fino a poco tempo fa era sempre in prima linea con gli apprezzamenti alla sua bella. Lui e Belen non hanno ancora dichiarato apertamente la crisi, ma è evidente che il rapporto non sia più quello di una volta. Avevano abituato i follower alle loro dediche, alle foto di coppia, alle parole dolci... poi, improvvisamente, è calato il silenzio social interrotto solo ogni tanto da qualche frecciatina o frase ambigua.

In questo periodo di incertezza sentimentale, la Rodriguez si lascia trasportare dai ricordi e pesca tra le vecchie foto quelle più coinvolgenti. Il nudo è un asso nella manica, con la posa maliziosa e lo sguardo intenso, e quel corpo perfetto sfoggiato con eleganza. Tende la sua rete e si fa desiderare, ma Spinalbese non abbocca all'amo.

