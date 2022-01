Belen in vacanza a Punta del Este, il suo album in bikini è da togliere il fiato

In vacanza a Punta del Este con l’amica Patrizia Griffini, Belen Rodriguez è proprio scatenata. Non c’è Antonino Spinalbese al suo fianco e nemmeno i figli, e la showgirl ne approfitta per rilassarsi al sole e regalare siparietti bollenti delle sue curve strette in microscopici bikini che ne esaltano le forme. Il video indugia sul suo fisico perfetto, lei fissa l’obiettivo e si mostra in tutto il suo splendore consapevole del suo fascino. Poi si tuffa in piscina e il filmato del suo fondoschiena lascia senza fiato.

Dopo 18 ore di volo e una sosta all’aeroporto di Madrid Belen e la compagna di viaggio, la petineuse (chiamata “Petti” dalla showgirl) arrivano a destinazione. La Rodriguez è fresca e riposata: in volo ha dormito, ha letto e ha trovato il tempo per farsi una maschera al viso. Pronta per nuove avventure in terra sudamericana, si scatena nella villa con piscina che si affaccia sul mare in cui le due vengono ospitate.



I pensieri di uomini e corna che avevano intrigato i follower durante le Stories in volo lasciano il posto a immagini incantevoli dove il panorama e le curve si mescolano in un mix di sensualità e passione. Belen indossa i costumi del suo brand e si fotografa sotto ogni angolazione e i fan non riescono a staccare gli occhi dal suo… profilo!

