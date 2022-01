Belen torna in Italia e all'aeroporto a prenderla c'è Stefano De Martino

Tgcom24 1 di 19 Instagram 2 di 19 Instagram 3 di 19 Instagram 4 di 19 Instagram 5 di 19 Instagram 6 di 19 Instagram 7 di 19 Instagram 8 di 19 Instagram 9 di 19 Instagram 10 di 19 Instagram 11 di 19 Instagram 12 di 19 Instagram 13 di 19 Instagram 14 di 19 Instagram 15 di 19 Instagram 16 di 19 Instagram 17 di 19 Instagram 18 di 19 Instagram 19 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci

Sarà un ritorno di fiamma oppure solo l’incontro di due ex che si danno appuntamento per riportare il figlio dalla mamma? Fatto sta che Belen Rodriguez torna in Italia dopo una vacanza in Sudamerica con l’amica Patrizia Griffini e all’aeroporto trova Stefano De Martino. Il sito Whoopsee li ha intercettati e pubblica in esclusiva gli scatti che mostrano che tra i due ex ci sono grandi sorrisi e molta complicità.