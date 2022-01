Addio Belen? Antonino Spinalbese non si rassegna e la corteggia ancora

Tgcom24 1 di 19 Instagram 2 di 19 Instagram 3 di 19 Instagram 4 di 19 Instagram 5 di 19 Instagram 6 di 19 Instagram 7 di 19 Instagram 8 di 19 Instagram 9 di 19 Instagram 10 di 19 Instagram 11 di 19 Instagram 12 di 19 Instagram 13 di 19 Instagram 14 di 19 Instagram 15 di 19 Instagram 16 di 19 Instagram 17 di 19 Instagram 18 di 19 Instagram 19 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci

Belen Rodriguez dopo la vacanza di inizio anno in Sudamerica, ora è chiusa in casa a godersi i suoi figli. “Quarantena fiduciaria” scrive in una Storia mentre mostra i suoi bambini che si coccolano sul lettone. Ma se nell’appartamento milanese è single, il suo Antonino Spinalbese non ha smesso di corteggiarla. Secondo il settimanale “Diva e donna” la starebbe inondando di messaggi e messaggi criptici sui social.