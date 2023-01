Belen Rodriguez, la figlia Luna Marì la chiama “papà”

E Stefano è lo zio

In questa bellissima e felice famiglia allargata c’è anche Stefano De Martino che è papà di Santiago, primogenito di Belen. E per Luna Marì è lo zio, così come si considera il presentatore napoletano che in un’intervista aveva detto: "È la sorella di mio figlio, mi sento uno zio". La Rodriguez e De Martino dopo due separazioni (mai firmate) e nessun divorzio, hanno ritrovato la passione e la serenità. Dallo scorso anno hanno ricominciato a vivere la loro vita in coppia con i loro figli, vivendo tra Milano e Napoli, alternando i rispettivi appartamenti. La loro unione si è consolidata ed è maturata tanto che ora potrebbero pensare di sposarsi di nuovo, dopo quel sì del 2013. “Quando ci siamo messi insieme la prima volta lui aveva 22 anni e io 26 – aveva raccontato a “F” la showgirl - eravamo due pischelli, per giunta famosi. Stavamo entrando in un meccanismo di cui non avevamo idea. Non eravamo due nella coppia, eravamo migliaia: i paparazzi sotto casa ogni giorno, la morbosità della gente che voleva sapere, vivevamo in un tunnel di predatori. Esserci lasciati credo sia stata la cosa più naturale che potesse succedere”. E anche essere tornati insieme pare essere la cosa più naturale che potesse succedere. “Se cerchi di scappare da qualcuno che ami, non ce la fai: te lo ritrovi sempre davanti… – confida infatti Belen parlando di Stefano De Martino - La scelta è dettata dal fatto che io amo questa persona, l’ho sempre amata e non ho mai smesso”.