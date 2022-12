Belen Rodriguez mette in allarme i follower: "Io e Luna Marì non stiamo bene"

"Io e Luna ci siamo beccate una brutta influenza e stiamo cercando di tornare in sesto" scrive la showgirl nelle storie di Instagram. I follower si mettono subito in allarme, ma lei li rassicura prima condividendo un altro video in cui ringrazia tutti e poi mostrando anche la piccolina.

Il post social - "Ciao a tutti, io e Luna ci siamo beccate una brutta influenza e stiamo cercando di tornare in sesto" ha scritto Belen Rodriguez nel suo post social. Un messaggio non corredato da immagini che ha subito fatto allarmare i suoi oltre 10 milioni di follower che l'hanno inondata di messaggi affettuosi.

Belen tranquillizza i follower - Passa qualche ora e Belen Rodriguez tranquillizza i fan postando un video in cui si riprende in lingerie e con l'albero di Natale sullo sfondo. "Volevo ringraziarvi per l'affetto che mi mostrate ogni volta che mi succede qualcosa di non super carino. Io e Luna ci siamo prese, credo, la variante australiana che devo dire è tostissima". Promette di non mancare l'appuntamento alla conduzione delle "Iene" e lancia l'appello: "Ci tenevo a dirvi: proteggete i vostri bambini perché i reparti sono davvero affollati e pieni di bambini con problemi respiratori provocati da questa variante".

Il video con Luna Marì - Belen Rodriguez condivde anche un breve filmato in cui abbraccia Luna Marì, la bimba di un anno e mezzo nata dalla breve relazione con Antonino Spinalbese. La piccola è visibilmente provata dai postumi della febbre. "Riprendendo le forze, ma qualche sorriso inizia a uscire" scrive la showgirl a corredo del video in cui scherza con la piccolina e cerca di farla divertire.

Non mancano le critiche - Accanto a chi si preoccupa per la salute di Belen Rodriguez c'è anche chi non perde l'occasione per criticarla. "Tesoro, invece della canottiera così scollata che ne dici di un pigiamino un po' più accollato?" scrive qualcuno, "Ha l'influenza e sta in canottiera? Per capire..." scrivono altri. C'è anche chi si fa portavoce del papà della piccola, Antonino Spinalbese, attualmente nella Casa del "Grande Fratello Vip". "Sono tre mesi che non la vede, mandagli una foto", "Fagliela vedere, non essere cattiva", si legge tra i commenti.