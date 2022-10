Belen Rodriguez e Stefano De Martino innamorati come due ragazzini

Sono stati paparazzati dal settimanale "Chi" insieme a spasso a Londra, innamorati come due ragazzini, tutti presi tra baci, coccole e tenerezze. Santiago e Luna Marì per questa volta sono rimasti a casa, e i due hanno potuto godersi un weekend romantico tutto per loro.

La fuga a Londra

Una vacanza solo per loro due. Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono concessi qualche giorno da piccioncini, lontani dagli impegni di lavoro, dalla routine quotidiana e dai figli. Il settimanale "Chi" li ha sorpresi a Londra mentre passeggiano mano nella mano, ridono e si baciano. Insieme sono felici e si vede dai sorrisi radiosi che illuminano il viso di entrambi durante la loro fuga romantica.

Il racconto social

Sui social Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno regalato qualche scorcio del loro weekend londinese ma, a parte un abbraccio in ascensore, hanno evitato di mostrare momenti di coppia. Hanno fotografato la città, i dettagli più curiosi, i locali che hanno frequentato... ma sulla loro intimità hanno preferito restare discreti. Ci hanno pensato i paparazzi a carpire gli attimi di romanticismo e di trasporto di una coppia che fa sognare. Da quando si sono ritrovati, Belen e Stefano hanno cercato di non mostrarsi troppo, anche se poi non sono mancati gli scatti di giornate alle terme e momenti in famiglia con tutto il clan Rodriguez. Hanno anche comprato una villa di lusso a Napoli, dove godersi l'intimità (sperano) lontano da occhi indiscreti.



Il terzo tentativo

Belen Rodriguez (38 anni) e Stefano De Martino (33) sono al terzo tentativo come coppia. Si sono conosciuti ad "Amici" nel 2012 e un anno dopo è nato Santiago. Si sono sposati nel 2015 e nel 2017 è arrivato l'addio. Passano due anni e scocca di nuovo la scintilla, che si spegne in fretta durante il periodo del lockdown. La conduttrice a quel punto ha iniziato una relazione con Antonino Spinalbese, da cui ha avuto la sua secondogenita Luna Marì. Una storia, la loro, che arriva presto al capolinea e, all'inizio di quest'anno, Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati di nuovo insieme. Le pratiche per il divorzio sono rimaste abbandonate in fondo a un cassetto, e l'intenzione è quella di lasciarle lì per sempre.