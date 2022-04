Belen ufficializza il ritorno con Stefano De Martino: “Fra poco ci rilasceremo”

Di fatto non hanno mai divorziato e, nonostante gli alti e bassi e la pausa dello scorso anno in cui la Rodriguez ha frequentato Antonino Spinalbese, da cui è nata nel luglio del 2021 Luna Marì, Belen e Stefano sono sempre sposati. Si sono scambiati le reciproche promesse d’amore nel 2013, ma nel 2015 si sono separati, nel 2019 si sono riconciliati e poi di nuovo mollati, ora sono ancora insieme e di fatto non hanno mai ufficializzato il divorzio.

Da tempo ci si aspettava che confermassero il ritorno di fiamma, ma loro hanno sempre ripetuto di essere single e di frequentarsi in qualità di genitori di Santiago. Belen però si è sbottonata in tv e a una ragazza che su Twitter le ha scritto: “Belen io un po’ di capisco. Perché ormai è chiaro che Stefano De Martino è come il vino buono che invecchiando migliora. Me lo faresti assaggiare?”, la showgirl ha replicato ironica: “Vuoi assaggiare Stefano? Allora, ce la potresti fare perché fra poco ci rilasceremo e lui andrà con altre donne, quindi potresti essere una scelta”. Con la sua risposta la Rodriguez ha confermato di essere tornata con l’ex marito, a cui ha lanciato pure una frecciatina sui tradimenti.

Del resto, pochi giorni fa prima De Martino ha detto di non escludere un altro figlio, dopo Santiago, e poi Belen ha candidamente ammesso di sognare una terza maternità. Magari non subito, ma tra un po’. Forse proprio quando con Stefano diventerà tutto più stabile.

