Belen e Stefano De Martino ancora nella spa di lusso insieme

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati pizzicati ancora dal settimanale “Chi” in un lussuoso resort del Bresciano dove la coppia si concede nel weekend una fuga romantica dal lavoro e dallo stress. Lasciati a casa i bambini, corrono nel loro buen retiro a godersi un po’ di relax nella spa, di coccole, di buon vino e naturalmente tanta passione. Lui ha perfino detto di non escludere un altro figlio… da Belen!

“La vedo spessissimo” ha detto di recente in una intervista tv Stefano De Martino. Il giudice di “Amici” non fa mistero di frequentare la sua ex, anzi di vederla sempre più spesso nel tempo libero. Lo scorso weekend, erano insieme nel resort della provincia di Brescia, qualche settimana prima nella stessa location erano stati paparazzati in accappatoio.

“La nostra storia non ha detto tutto – aveva dichiarato la Rodriguez riferendosi a De Martino – Perché la mia vita non ha detto tutto: è come un film, avrà detto tutto quando non ci sarò più”. La storia con Antonino Spinalbese invece è naufragata in men che non si dica: “Ho sbagliato tanto, perché sono un’entusiasta – confessa Belen – Ho peccato di entusiasmo, non di leggerezza, faccio male anche a me”. Questa volta l’entusiasmo sembra portarla sempre più tra le braccia di Stefano.

