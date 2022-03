Belen e De Martino nello chalet di montagna, ecco le foto di coppia

Ora appaiono sul settimanale “Chi” le foto di coppia: i due (non più) ex che si guardano complici e si scambiano tenerezze davanti all’obiettivo. Manca ancora il bacio in pubblico, ma c’è da scommettere che presto arriverà anche quello.

La Rodriguez era in Valle d’Aosta per uno shooting fotografico in vetta con la sorella Cecilia e il fratello Jeremias, Stefano De Martino l’ha raggiunta per concedersi l’ennesimo weekend di coppia. Questa volta, avvolti dalle montagne e dall’atmosfera romantica delle Alpi. Sorridono, stanno appiccicati l’uno all’altra, lei si appoggia dolcemente alla spalla di lui e mostrano le mani con le fedi al dito. Ecco la prova per i follower, l’ufficialità del ritorno insieme e lo smacco evidente per Antonino Spinalbese al quale non resta che postare la sua fede con il nome di Luna Marì impresso sull’oro.

Ma Belen e Stefano alzano i calici ad alta quota, brindano alla ritrovata felicità e posano davanti ai paparazzi come in una soap. Vanno ripetendo di non voler parlare di vita privata, non confermano il ritorno di fiamma, non ammettono che sono inseparabili, in una sorta di gioco da innamorati. Il prossimo passo sarà il bacio in pubblico. Che ci sarà è cosa certa, si scommette su location, occasione e soprattutto dove verrà pubblicato…

