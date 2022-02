Belen Rodriguez sfodera il topless, i follower restano senza fiato

Un crescendo di sensualità in cui la showgirl in topless svela sempre più pelle scoperta. Prima solo la schiena nuda, poi il busto (con i pantaloni sbottonati che aggiungono ancora più malizia) e infine anche una porzione di seno nudo che le mani coprono solo in parte, con una scelta sapiente della posa.

Gli occhi chiusi con il capo reclinato all'indietro, oppure lo sguardo languido e malizioso. Le labbra semiaperte e l'espressione sensuale. I capelli sciolti che carezzano la schiena nuda. I jeans sbottonati e il petto nudo. Sono tutti dettagli che fanno volare la fantasia dei follower e di cui Belen fa un uso perfetto. E in effetti i commenti entusiasti non si fanno attendere, a partire da quello di Laura Chiatti. "Ma di che dobbiamo parlare?" commenta l'attrice, e in effetti la bellezza degli scatti lascia senza parole.

Nell'arte della seduzione, la Rodriguez è un vera maestra capace di intrigare con il vedo non vedo come poche altre sanno fare, lasciando intravedere accenni di seno nudo ma senza mostrarlo del tutto. La stessa strategia che usa con la sua vita privata: mostra scorci di intimità che poi però non svela mai apertamente. Il ritorno di fiamma con il suo ex marito Stefano De Martino è vero o presunto? Lei mischia abilmente le carte facendo scorgere dei dettagli piccanti che però non rivela fino in fondo, lasciando i follower liberi di sognare...

