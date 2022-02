Belen e Stefano De Martino in un resort in Franciacorta

“Infedele ma a letto siamo sempre andati d’accordo” aveva specificato Belen Rodriguez in una recente intervista tv. La showgirl è stata più volte paparazzata con l’ex marito: “Va e viene da casa mia” aveva ammesso il presentatore. Ora pare che abbiano pure trascorso un weekend di relax in Franciacorta come due piccioncini tra cene, coccole e passeggiate.

Se non è un ritorno di fiamma, pare una fiamma che non si è mai spenta. A giudicare dalle immagini pubblicate dal settimanale “Chi” l’intimità tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è tornata quella di un tempo. La coppia beccata in un resort del Bresciano tra spa in accappatoio mentre si prendono per mano e passeggiate in bicicletta tra risate complici dimostra grande affiatamento che va oltre l’affetto tra due ex.



“Io vivo a casa con i miei figli, se poi c’è fuori una persona con la quale trascorro momenti di gioia, è una cosa in più. Chi entra a casa mia lo fa solo perché non c’è nulla da nascondere” ha detto la Rodriguez chiarendo la sua situazione. De Martino che in questo momento è all’apice della sua carriera, richiesto nelle trasmissioni tv, sa cosa intende dire Belen.

