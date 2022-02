Belen e Stefano proseguono il riavvicinamento con una cena a lume di candela

Leggi Anche Belen e Stefano De Martino, lei dorme ancora a casa di lui

"Certi amori non finiscono / fanno dei giri immensi e poi ritornano" cantava Antonello Venditti. Ma qui i giri, oltre che immensi rischiano di essere molteplici. Se la coppia fosse tornata davvero insieme si tratterebbe del secondo ritorno di fiamma. Roba da far rinverdire i fasti dell'amore mitico e travagliato tra Liz Taylor e Richard Burton (due matrimoni e due divorzi). Questa volta poi si tratterebbe ancora di più di una sorpresa visto che arriverebbe a pochi mesi dalla nascita della figlia di Belen e Antonino Spinalbese.

Nel frattempo, in attesa di venire allo scoperto (nel caso ce ne fosse bisogno), Belen si gode la sua nuova avventura professionale alla guida delle Iene, accanto a Teo Mammucari. Non si può dire che per lei non sia un periodo ricco di novità...

