Belen single tira tardi con l’amico Michele Morrone. E spunta pure Iannone

“Mamma sei bellissima, ti amo”. Comincia così la mattinata di Belen Rodriguez che allegra e spensierata accompagna a scuola Santiago che la ricambia con dediche dolcissime. La showgirl argentina, dopo l’addio al suo ultimo compagno Antonino Spinalbese, è stata paparazzata con il suo ex marito Stefano De Martino ma non solo. Il settimanale “Chi” ha fotografato – di nuovo - Michele Morrone mentre entrava e usciva dal portone della Rodriguez. E ha beccato pure un incontro per strada con un altro ex, il pilota Andrea Iannone.

Leggi Anche Belen, rivelazioni piccanti durante il bagno di mezzanotte

I paparazzi non la perdono di vista, ma Belen Rodriguez non pare infastidita dall’attenzione. Con De Martino si è lasciata fotografare quasi divertita dal chiacchiericcio che stava creando. Con Michele Morrone era stata immortalata un mese fa in un locale mentre lui l’accompagnava come un romantico cavaliere. Lei nelle Storie social l’ha definito “il mio caro amico”. E proprio l’attore è stato nuovamente pizzicato sotto casa di Belen.

E sulla strada di Belen Rodriguez si incontra anche Andrea Iannone. Il pilota che con la showgirl aveva avuto una storia d’amore pare felice e sorpreso di incrociarla per le vie di Milano. Lei è in versione mamma single insieme a Santiago e Luna Marì. I due si salutano calorosamente con un abbraccio e poi riprendono il loro cammino. Tra tanti ex e nuovi “amici”, per ora nel cuore di Belen ci sono solo i suoi bambini?

Belen Rodriguez paparazzata durante una passeggiata in centro a Milano Tgcom24 1 di 19 IPA 2 di 19 IPA 3 di 19 IPA 4 di 19 IPA 5 di 19 IPA 6 di 19 IPA 7 di 19 IPA 8 di 19 IPA 9 di 19 IPA 10 di 19 IPA 11 di 19 IPA 12 di 19 IPA 13 di 19 IPA 14 di 19 IPA 15 di 19 IPA 16 di 19 IPA 17 di 19 IPA 18 di 19 IPA 19 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: