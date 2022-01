Belen, rivelazioni piccanti durante il bagno di mezzanotte

Tgcom24 1 di 12 Instagram 2 di 12 Instagram 3 di 12 Instagram 4 di 12 Instagram 5 di 12 Instagram 6 di 12 Instagram 7 di 12 Instagram 8 di 12 Instagram 9 di 12 Instagram 10 di 12 Instagram 11 di 12 Instagram 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci

E’ tempo di svoltare per Belen Rodriguez. Dall’addio ad Antonino Spinalbese al ritorno (non si sa se di fiamma o no) con Stefano De Martino, c’è una sola certezza: “Santiago è l’uomo della sua vita”, come ripete lei durante un’intensa giornata di shooting insieme al suo primogenito. Foto e video in famiglia prima di tornare a casa e coccolarsi. Il suo bagno di mezzanotte è sensuale e afrodisiaco, ma è soprattutto social.