Belen sfila per le vie del centro di Milano: “Scelgo la felicità”

Tgcom24 1 di 19 IPA 2 di 19 IPA 3 di 19 IPA 4 di 19 IPA 5 di 19 IPA 6 di 19 IPA 7 di 19 IPA 8 di 19 IPA 9 di 19 IPA 10 di 19 IPA 11 di 19 IPA 12 di 19 IPA 13 di 19 IPA 14 di 19 IPA 15 di 19 IPA 16 di 19 IPA 17 di 19 IPA 18 di 19 IPA 19 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ha cambiato rotta. Belen Rodriguez ha aperto il 2022 all’insegna della felicità, delle risate e dei suoi figli. Si proclama single, ha chiuso con il suo ex Antonino Spinalbese e ha ripreso a vedersi con Stefano De Martino, ma intanto si gode i suoi figli, Santiago e Luna Marì. Sfila per le vie del centro città avvolta in un tubino nero consapevole di essere nell’obiettivo dei paparazzi. Non si scompone e segue il suo nuovo motto: “Scelgo la felicità” (come scrive sui social).