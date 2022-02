Belen e Stefano De Martino, lei dorme ancora a casa di lui

Che sta succedendo in casa Rodriguez? Proseguono le paparazzate che mostrano Belen e Stefano De Martino insieme. Hanno ritrovato la complicità di un tempo oppure si frequentano da ex? Il settimanale “Chi” ha pizzicato la showgirl argentina mentre entra a casa dell’ex marito ed esce il mattino successivo. Ha dormito ancora a casa di lui…

Ha fatto il giro del web il video che immortalava Belen Rodriguez e Stefano De Martino che cantavano in un perfetto duetto al compleanno dell’amica Patrizia Griffini. La sintonia, almeno vocale, pareva davvero raggiunta. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha seguito anche la seconda parte della serata quando i due si sono allontanati insieme e sono andati a casa di lui. Ma qualche sera prima erano stati beccati in un hotel milanese. Insomma, gli incontri notturni si fanno sempre più frequenti.



Chi l’ha vista l’altra sera giura che Belen è tornata felice, felice come quando senti le farfalle nello stomaco. Potrebbe essere allora che davvero c’è stato un ritorno di fiamma, ma che i due vogliano andare con i piedi di piombo e sui social non ufficializzino. Una minestra riscaldata in sordina che aspetta solo di essere presentata ai fan. I due si vedono di nascosto, di notte, ma con la consapevolezza che se sarà ancora amore dovrà essere per sempre stavolta. Con il tifo di Santiago…

