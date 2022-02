Belen: “Io e Stefano De Martino ci vediamo, ma vivo da sola”

Mercoledì inizierà una nuova avventura in tv, alla conduzione de "Le Iene" insieme a Teo Mammucari, intanto Belen fa il punto sulla sua vita professionale ma soprattutto privata. E’ stata pizzicata più volte insieme al suo ex marito Stefano De Martino. “Che con Stefano ci rivediamo, non è una novità – spiega al “Corriere della Sera” – Ora vivo sola con i miei figli. Serena”.

Le notti a casa di Stefano, la cena al lume di candela, lui che la va a prendere e portare in aeroporto dopo i viaggi, i canti di coppia alle feste. Che Belen Rodriguez e Stefano De Martino abbiano ripreso a frequentarsi è ormai cosa nota. “Non mi va di raccontarmi in questa fase, mi sto occupando di me. Me lo dovevo. Che con Stefano ci rivediamo, non è una novità. Ma noi donne non abbiamo bisogno per forza di un uomo per essere complete. Prima pensavo che senza un compagno la mia vita non fosse completa. Non è così” conferma Belen.

Ha due figli, Santiago, 8 anni, e Luna Marì, pochi mesi, da due uomini diversi, Stefano De Martino e Antonino Spinalbese. “Ottimi papà entrambi – spiega – molto presenti”. Con la seconda maternità appare ancora più risoluta e convinta di quel che vuole, forse anche un po’… iena.

“Nella vita privata lo sono diventata per le bastonate che ho preso. Oggi, invece, mi metto al primo posto. Troppe volte mi sono messa in secondo piano, a disposizione dell’amore. Ora ho capito che quando diamo priorità a noi stessi, tutto gira meglio spiega Belen - Nella vita professionale, invece iena lo sono sempre stata. Impossibile stare a galla per 17 anni, tra alti e bassi, se non lotti con tutte le forze”.

