Stefano De Martino parla di Belen: “Va avanti e indietro da casa mia”

Altrimenti non avrei problemi ad ammetterlo”. Stefano De Martino rompe il silenzio sulla sua situazione sentimentale con la ex Belen Rodriguez parlando al settimanale “Gente”. Chiarisce, ma conferma che la showgirl va avanti e indietro da casa sua, come hanno mostrato le immagini dei paparazzi. “Siamo due genitori, abbiamo un legame che va al di là di un matrimonio e insieme abbiamo passato mille cose nella vita. Sarebbe strano il contrario”.

Eppure, per un lungo periodo le frequentazioni tra i due non sono state così assidue: “Ammetto che per tanto tempo e per mille motivi non ci hanno mai visto assieme, però in una madre e in un padre che magari passano la domenica insieme con il loro bambino io non ci vedo proprio niente di straordinario”. Belen è stata avvistata sotto casa di De Martino anche a sera tarda o all’alba, ma Stefano chiarisce così: “Un padre e una madre si possono ‘scambiare’ il figlio alle nove di sera o alle nove del mattino. Io vado avanti e indietro da casa sua e lei da casa mia, come tutti i divorziati d’Italia. E la conquista per due genitori separati come noi deve essere proprio quella di andare al di là di un fallimento matrimoniale”.

Ammette il fallimento matrimoniale senza mezzi termini, ma spiega che la sua vita ruota sempre attorno alla famiglia: “La mia vita è il lavoro, la famiglia, mio figlio, la madre di mio figlio: sapere che stanno bene tutti, sapere che è tutto ok, quello è fondamentale per me”.

I fan vorrebbero però rivedere Belen e Stefano come una coppia. “Le persone mi hanno conosciuto che ero un ragazzo e forse in questi anni si sono affezionate a me. Ma penso anche che ci sia una specie di transfert emotivo. Forse tutti hanno una storia che rimpiangono, un ex fidanzato mai dimenticato, una cotta dell’adolescenza, e osservare una coppia che torna assieme magari ti fa un po’ sognare. E’ come guardare in faccia uno che ha vinto al Superenalotto. Lo vedi e dici: ‘Magari capita anche a me!’”. La Rodriguez e De Martino hanno “vinto”?

