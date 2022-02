Belen accompagna Stefano e Santiago all'aeroporto, dopo aver dormito insieme

Leggi Anche Belen e Stefano De Martino in un resort in Franciacorta

“Pensavo di aver trovato il principe azzurro ma poi niente, mi sono sbagliata. Ma va bene così, si vive meglio da sola” aveva detto qualche giorno fa Belen confermando di essere una single convinta. E di Spinalbese aveva aggiunto: “Antonino è un padre stupendo, per me può vedere Luna quando vuole. Sono dell'idea che bisogna far vedere i figli ai papà sempre, non solo nel weekend, bisogna ricalcolare questa cosa”.



E così eccola nel mirino dei paparazzi mentre esce dal portone di casa del suo ex Stefano. La showgirl ha passato la notte a casa del presentatore (non è certo la prima volta nelle ultime settimane) e poi ha accompagnato De Martino e Santiago all’aeroporto come una normalissima famiglia. Belen Rodriguez sta vivendo un periodo magico dal punto di vista professionale e la vita affettiva, nonostante la dichiarata singletudine, pare procedere a gonfie vele. “E’ una fase in evoluzione, ma Stefano non vuole che se ne parli” ha detto lei. E allora basta lasciar parlare le immagini…

