Belen Rodriguez e la chirurgia estetica: "Con la mia faccia, faccio quello che voglio"

"Con la mia faccia, faccio quello che voglio. Sono una persona che si cura molto e mi piaccio. Le persone pensano che io vada a lavorare e invece di tornare a casa passi dal chirurgo plastico". Così a "Verissimo", Belen Rodriguez risponde alle critiche e affronta il rapporto con la chirurgia estetica. "Le critiche mi colpiscono per i primi cinque minuti - rivela la nuova conduttrice de "Le Iene" che considera - gli attacchi social sono molto più dannosi per gli adolescenti, per le ragazze che poi si deprimono. Si tratta di bullismo".

Proprio su questo tema Belen Rodriguez si rivolge direttamente al governo e chiede il suo intervento per "bloccare, in qualche modo, l'odio sui social". "Non capisco come si possa dare diritto di parola a queste persone, ci vorrebbero delle leggi", conclude.