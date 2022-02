Rkomi: "Non ho mai conosciuto mio padre"

"Mi sono sempre sentito fortunato a differenza di molti altri esempi dove una presenza maschile c'era e poi veniva a mancare, io non sono mai stato abituato ad averla e quindi la mancanza non c'era. È capitato da piccolino, però facevo finta di nulla. A diciotto anni ricordo di aver espressamente detto che era il caso di forse di conoscerlo, però poi passò nuovamente". Il rapper Rkomi, nome d'arte di Mirko Manuele Martorana, reduce della partecipazione all'ultimo Festival di Sanremo, con queste parole racconta a "Verissimo" la sua infanzia e il fatto di non aver mai conosciuto il padre.

"Io lasciai presto la scuola - ha aggiunto Rkomi - a diciotto anni iniziai a lavorare, andai a vivere da solo, mi sono lasciato confondere da tutte le cose che dovevo fare e lasciai lì questa piccola cosa che comunque reputo importante".

"Ho visto tante fotografie sue - ha concluso Rkomi - c'è una sagoma ben delineata, però non l'ho mai conosciuto e al momento non ho intenzione di farlo. Ho ventisette anni e non farò sicuramente nessun passo ma non c'è cattiveria dietro, non ne sento il bisogno soprattutto ora, era più il caso una volta, adesso mi sento bene".