I Rodriguez sulla neve, ma con Belen c'è anche De Martino

Ci sono Belen, Cecilia, Jeremias, ci sono gli amici, i truccatori, i parrucchieri, Ignazio Moser e, forse, anche Stefano De Martino. Durante le riprese, il presentatore non appare mai, ma poi pubblica un post tra la neve e il segreto di Pulcinella è svelato. Con la combriccola, ma soprattutto al fianco della Rodriguez, c’è ancora Stefano.

Belen stacca dalla routine e si concede un po’ di freddo in alta montagna. Per i video del suo brand raggiunge le vette del Monte Bianco e si fa calare con l’elicottero tutta l’attrezzatura necessaria per le riprese. Sorride e lancia sguardi languidi tra i ghiacci, ma il suo pensiero pare essere altrove.

Jeremias e Cecilia posano in mezzo alla coltre bianca sfoderando i capi d’abbigliamento di famiglia. Belen lancia pose intriganti e sfodera il sex appeal. Poi i riflettori si spengono e a Courmayeur le strade si dividono. Cecilia si concede un bagno nella vasca sotto lo sguardo complice di Ignazio. Belen si regala fotografie in baita. E guarda caso le pareti di legno fanno da sfondo anche a un selfie di De Martino. Eppure, questa volta con loro non c’è Santiago, rimasto a Milano a festeggiare il compleanno di nonna Veronica Cozzani. Belen e Stefano si sono concessi l’ennesimo fine settimana romantico.

