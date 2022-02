Stefano De Martino in vacanza con Santiago, ecco tutte le foto

Il primogenito della Rodriguez è in vacanza con papà Stefano De Martino. Il conduttore si è concesso una settimana di relax lontano dagli impegni in tv per godersi il mare con il suo bimbo. All’aeroporto li ha accompagnati Belen e dall’Italia la showgirl posta gli scatti dalla località paradisiaca dove si trovano i suoi uomini.

De Martino mostra come sono scandite le sue giornate di relax tra passeggiate in spiaggia e foto a Santi. “Vita” scrive come didascalia di una immagine che ritrae il figlio seduto sulla sabbia. E poi ancora un cuore con la scritta “Tu” per descrivere le bellissime inquadrature del bambino. Insieme dondolano l’amaca sulla sabbia fine con il mare calmo e piatto alle loro spalle.



E poi finalmente decide di mostrarsi sui social in costume: in boxer sulla spiaggia nella foto in bianco e nero Stefano De Martino sfoggia i muscoli. Nessuna didascalia all’immagine ma tanti complimenti dai follower. Qualcuno scrive: “Capisco il ritorno di fiamma di Belen”, “Beata Belen”, “Sei il più bello di tutti”, “Vuole farmi impazzire”.

