Stefano De Martino a spasso a Milano, ma senza Belen

In questi giorni Stefano De Martino è al centro del gossip, grazie (o per colpa) al suo ritorno di fiamma con Belen Rodriguez.

Per questo la sua passeggiata in centro a Milano non sfugge ai paparazzi, che sperano di carpire qualche dettaglio in più sulla love story giunta al terzo capitolo. In effetti il conduttore non è da solo, ma al suo fianco non c'è la sinuosa argentina bensì due cari amici con cui si perde in chiacchiere e pacche sulla spalla: chissà quante cose ha da raccontare...