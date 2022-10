Belen Rodriguez e Stefano De Martino, fuga d’amore a Londra

Leggi Anche Stefano De Martino compie gli anni e si regala una villa da 2 milioni di euro

Belen Rodriguez e Stefano De Martino postano scorci londinesi mescolandoli a momenti di tenerezza. Camminano tenendosi per mano si fotografano, si fanno video reciproci e camminano per la città come una coppia innamorata di turisti. In ascensore si scattano un selfie davanti allo specchio: Belen si avvinghia al marito. Sono lontanissimi i momenti di crisi e di lontananza, tutto procede a gonfie vele e le carte del divorzio, che non sono state mai firmate, sono state archiviate.