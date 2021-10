Belen e Antonino al capolinea? Lei rompe il silenzio con un post sibillino: "Resta single..."

La storia tra Belen e Antonino Spinalbese è arrivata al capolinea? Da giorni il gossip si interroga sul loro amore, monitorando i profili social alla ricerca di indizi. La Rodriguez ha soffiato sul fuoco e, tra uno shooting in lingerie e una coccola alla piccola Luna, ha pubblicato un messaggio sibillino: "Resta single finché non trovi quella persona che non ha più paura della tempesta...". Lei l'ha trovata oppure no?

Leggi Anche Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono già in crisi, il gossip impazza

"Resta single finché non trovi quella persona che, insieme, non ha più paura della tempesta perché danzerà con te sotto la pioggia. Con una lacrima sul suo viso, che non noterai a causa della pioggia, ti dirà che sei la cosa più bella che non cercava ma che sotto sotto sperava di trovare", scrive Belen.

Una dedica d'amore che in altri tempi sarebbe passata inosservata, ma che in questo momento per i follower suona come un campanello d'allarme. Da tempo infatti Belen e Antonino non pubblicano foto insieme e si "dividono" anche la figlia Luna Marì, che appare sempre o solo con la mamma o solo con il papà.

E ai più attenti non è sfuggita nemmeno la replica social dell'hair stylist, che poco dopo la pubblicazione del post dell'argentina ha iniziato le sue storie, un po' infastidito, con la frase "Allora, parliamo di cose serie...". Come se il gossip su lui e Belen ormai non lo riguardasse più...

Ti potrebbe interessare: