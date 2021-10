Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono già in crisi, il gossip impazza

E' già finita la storia d'amore tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese ? La voce rimbalza da giorni in rete, lanciata da fonti vicine alla coppia. La showgirl e l'ex parrucchiere si sono conosciuti meno di un anno fa e hanno bruciato le tappe: dopo pochi mesi lei era già incinta della loro bambina, Luna Marì , e si dichiaravano amore eterno. Una passione ardente che è bruciata in fretta, tanto che ora pare sia rimasta solo la cenere.

Belen e Antonino si sono conosciuti nell'agosto 2020 e tra loro è stato un vero colpo di fulmine. A distanza di pochi mesi lei era già incinta e hanno festeggiato il primo anniversario stringendo la loro Luna Marì tra le braccia. Si sono amati alla follia, tra proclami in tv e dichiarazioni social. Ogni scusa era buona per un post romantico, la foto di un bacio appassionato o una parola dolce. Poi il gelo. Da qualche settimana sono spariti l'uno dai social dell'altra e l'unico "uomo" accanto alla showgirl è Santiago, il bimbo che ha avuto da Stefano De Martino.

Le voci di una crisi tra la Rodriguez e il papà di sua figlia sono sempre più insistenti, confermate da fonti vicine alla coppia. Pare anche che i vicini abbiano raccontato di averli sentiti litigare ripetutamente e che lei sia intenzionata a non vederlo più. I due diretti interessati non hanno smentito, e questo non fa che alimentare le voci di una rottura imminente, se non già avvenuta.

