Belen mondana e bellissima, Antonino fa il mammo

Sono rientrati da poco a Milano dopo aver trascorso l’estate ad Albarella. La piccola Luna Marì è nata a Padova e ha passato le prime settimane nella villa con piscina che la famiglia ha preso per le vacanze nel Parco naturale del delta del Po. Ora Santiago, il primogenito della Rodriguez avuto dall’ex marito Stefano De Martino, ha ripreso le attività scolastiche e la famiglia è rientrata in città.



Belen si divide tra Milano e Roma dove si reca per partecipare alle trasmissioni tv. Nel capoluogo meneghino i paparazzi sono allertati e non vedono l’ora di fotografare la showgirl con la secondogenita e il compagno, magari a spasso per i parchi o nelle vie dello shopping. Nel frattempo, non resta che seguire le stories della coppia per vederli districarsi tra impegni mondani e coccole casalinghe.

