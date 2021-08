Ventre piatto e seno esplosivo: Belen a un mese e mezzo dal parto sfoggia curve perfette

Belen è una vera mamma sprint e si vede. Dopo la nascita della secondogenita Luna Marì è tornata in tempi record negli studi televisivi di "Tu Si Que Vales" e a neanche un mese e mezzo dal parto ha mostrato ai follower un fisico da dieci e lode. Ventre piattissino e seno rigoglioso per l'argentina, che nelle storie di Instagram si è mostrata in lingerie e ha sfoggiato pose da diva.

La maternità le ha regalato anche tanta dolcezza, ma qualcuno pare essersene approfittato ultimamente. Belen si è infatti lasciata andare ad un duro sfogo con i suoi follower: "Il problema è che viviamo in un mondo in cui più str*** sei e più ottieni, più sei buono e più la gente se ne approfitta. Un mondo in cui la mala educazione è la normalità e la gentilezza una perdita di tempo". A chi saranno rivolte queste parole? Il diretto o la diretta interessata farebbe bene a stare in guardia, Belen ha affilato gli artigli...

