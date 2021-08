Antonino Spinalbese papà perfetto con Luna Marì

Un'estate straordinaria quella di Antonino Spinalbese , innamorato perso delle sue donne: Belen Rodriguez , con cui ha da poco festeggiato un anno d'amore, e la loro prima figlia Luna Marì nata a giugno. Ad Albarella, dove sta trascorrendo l'estate in famiglia, si gode la sua cucciola tra coccole e abbracci, poi lui e la compagna si godono qualche attimo solo per loro prendendo il largo sul gommone.

Nelle storie pubblicate da Belen, Antonino è un papà super. Con Luna Marì ci sa fare davvero, la coccola e la culla e la piccolina è in estasi tra le sue braccia. A torso nudo al tramonto le canta la ninna nanna, mentre la compagna lo riprende e condivide orgogliosa il video sui social. Anche la showgirl spupazza la sua cucciola a favore di obiettivo, regalando i momenti più belli ai follower.

Con la Rodriguez l'amore è alle stelle e la nuova avventura da genitori li ha uniti ancora di più. Luna Marì li impegna, ma loro sanno come tenere accesa la passione ritagliandosi attimi solo per loro. Prendono in gommone e si allontanano al largo, dove si lasciano cullare dall'acqua mentre si lasciano andare all'amore.