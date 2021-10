Belen e Cecilia in bikini, backstage bollente con le sorelle Rodriguez

Non serve una piscina in una location paradisiaca, bastano pochi centimetri d’acqua e un bel bikini, tanto a far sognare ci pensano già le sorelle Rodriguez. Belen e Cecilia stanno preparando foto e video della nuova collezione di costumi del loro brand di beachwear e il backstage è bollente. Le due si rotolano sinuose bagnate in una “piscina” ricavata in studio e tra seni strizzati e chiappe massaggiate lo show è ad alto tasso erotico.

“Chissà in quanti mi invidiano in questo momento” dice la stylist di Belen che le massaggia il fondoschiena per prepararlo allo shooting. La Rodriguez ride divertita ed è perfettamente a suo agio nello studio surriscaldato dalle luci e dai proiettori davanti a una schiera di fotografi pronti a cogliere uno scorcio di pelle nuda. Non c’è che dire, Belencita si muove come una sirena, rotola nell’acqua, mostra il fondoschiena perfetto, il décolleté mozzafiato lasciando il gruppo senza fiato.

Anche Cecilia non è da meno. Si strizza il seno prima di cominciare e poi si trasforma in una pantera. In bikini conquista e affascina e la sorella la incinta con un tifo da stadio: “Vai così che sei stupenda” le ripete mentre lei si agita nella pozzanghera d’acqua come una bambina scatenata tra gli schizzi. Lo studio è caldissimo e i frame sono ad alto tasso erotico, il risultato è stupefacente e i bikini sono sensuali. I follower osservano e si sciolgono davanti alle sorelle più sexy della tv.

