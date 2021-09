Belen Rodriguez: "Dopo Luna Marì, non vorrei altri figli"

"Ho un maschio e una femmina, la coppia... è perfetto, no?". A "Verissimo", Belen Rodriguez ha concesso una lunga intervista a Silvia Toffanin in cui ha raccontato i suoi primi mesi dopo la nascita della sua secondogenita, Luna Marì. Tuttavia, la showgirl argentina ha voluto precisare di non volere altri figli: "Sempre mai dire mai - ha detto - ma non vorrei un terzo figlio".

Belen ha poi parlato del parto: "La gravidanza è stata tosta - ha spiegato - mentre il parto è andato bene. Antonino? Quasi è svenuto al momento del parto, poi gli ho detto: guarda che sono io che sto partorendo. Tuttavia, è un papà dolcissimo".