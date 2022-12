"Grande Fratello Vip", chiarimento tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli: "Se sono rose fioriranno..."

Oriana Marzoli dice ad Antonino Spinalbese di non sapere come relazionarsi e comportarsi con lui. E' proprio a causa di questa difficoltà nell'intendersi che ha avuto problemi nell'avvicinarsi a lui: "Mi sono sentita rifiutata" ha confessato non nascondendo la delusione.

Davanti alle parole di Oriana Marzoli, Antonino Spinalbese cade dalle nuvole. "Come mi sono comportato con te?" chiede alla sua compagna d'avventura, sperando in una risposta sincera. La modella lamenta una mancanza di tatto, non si è sentita protetta quando gli altri inquilini la accusavano e la criticavano durante la loro conoscenza.

Oriana Marzoli ammette di aver frainteso le reali intenzioni di Antonino Spinalbese e questo è stata la causa dei forti alti e bassi nella loro frequentazione. Lui espone i suoi dubbi e le sue paure, sostenendo di aver chiarito da subito la sua posizione. La modella però non è d'accordo e sottolinea come spesso le parole del parrucchiere non fossero corrispondenti alle azioni.

Il confronto tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli va avanti a lungo senza però riuscire a trovare un punto di contatto. Le loro visioni sono opposte e non riescono a conciliarle. Entrambi però ammettono i propri errori. Lui spiega di non essere prevenuto nei confronti della modella e si augura che il rapporto possa migliorare. Il confronto si conclude con un abbraccio e con una frase di speranza del parrucchiere: "Se sono rose fioriranno..."