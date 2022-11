Stefano De Martino, un altro figlio con Belen? "Siamo già una famiglia allargata"

Hanno finalmente trovato il loro equilibrio come coppia e con i piccoli Santiago e Luna Marì (che la showgirl ha avuto da Antonino Spinalbese ) sono sereni. La possibilità di avere un altro figlio non è esclusa, ma per il momento il conduttore non ci pensa: "Siamo già una famiglia allargata, quindi non ci allarghiamo più di tanto ulteriormente".

Stefano De Martino in versione papà

Stefano De Martino è stato ospite di Ilaria D'Amico a "Che c'è di nuovo" e non si è tirato indietro sulle domande riguardanti la sua vita privata. "Mio figlio ha 9 anni, sono diventato padre quando avevo 23 anni, l’ho fatto con quella giusta dose d’incoscienza. Ed è stata la cosa migliore che ho fatto" ha confessato. Con Santiago si impegna per essere un papà più bravo possibile, anche se ammette: "Io ci metto tutto l’amore del mondo. Ma non so che padre sono, dovremo chiederlo a lui quando avrà 18 anni. I figli sono i giudici migliori". La possibilità di un altro bebè da Belen Rodriguez non è del tutto esclusa: "Io ne ho fatto solo uno, ma presto e ho ancora tempo", ha detto, anche se al momento non rientra tra i loro progetti. "Io ho già dato, facciamo allargare qualcun altro" ha scherzato.



La vita con Belen

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ora che si sono ritrovati, vivono il presente con entusiasmo. "Va molto bene. A casa tutto bene" ha detto la showgirl al "Maurizio Costanzo Show" spiegando che anche Santiago è felice ora che i genitori si sono riuniti: "Sta divinamente. Ci considera due matti" ha raccontato, svelando anche che il bambino dorme con loro nel lettone. Belen e Stefano sono reduci da un weekend romantico a Londra e in estate partiranno per l'Argentina insieme: "Ci andrò il prossimo agosto, con Stefano De Martino. Anche se ci lasceremo, lo costringerò lo stesso" ha detto nel corso della trasmissione. Intanto pensano a Capodanno, quando saranno per la prima volta in coppia alla conduzione di un programma tv.

L'amore ritrovato

La storia d'amore tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez non è stata lineare. Si sono lasciati per due volte ma hanno sempre accantonato le pratiche di divorzio e sono tornati insieme. Durante il loro secondo periodo di lontananza, lei ha avuto una figlia, Luna Marì, da Antonino Spinalbese. "E’ la sorella di mio figlio, mi sento come uno zio acquisito per lei" ha detto a questo proposito Stefano De Martino. E Belen Rodriguez a "Verissimo" ha confidato: "Per lui non era facile, perché, quando è tornato, io avevo avuto un figlio da un'altra persona - ha commentato dal canto suo Belen - E rientrare nella mia vita comprendeva accettare una figlia non sua. Solo per questa motivazione, per me ha vinto tutto. Provo tanta stima per questo atteggiamento. Per me è incredibile quello che è riuscito a fare".