Belen: “Capodanno a Napoli con Stefano De Martino e in estate…”

In vacanza con De Martino

A Belen, Maurizio Costanzo domanda sornione: “Con De Martino come va?”. Lei ride ironica, gongolando per la domanda che stuzzica la curiosità dei fan e fa scattare la sua replica decisa e sicura: “Va molto bene. A casa tutto bene”. Poi tra le righe racconta la vita familiare con Santiago, che ha 9 anni, che dorme con mamma e papà e che li considera due genitori alternativi: “Lui sta divinamente e ci considera due matti, per bene però”. Parla dei programmi per Capodanno quando Belen e Stefano De Martino saranno a Napoli per lavoro (insieme per la prima volta per una conduzione in coppia) e il progetto estivo di andare in Argentina. “In Argentina è da un po' che non ci vado. Volevo andarci per Capodanno, ma non riesco per impegni di lavoro" ha spiegato Belen "Ci andrò il prossimo agosto, con Stefano De Martino. Anche se ci lasceremo, lo costringerò lo stesso".



In famiglia con De Martino

Belen e Stefano De Martino hanno ritrovato anche l’armonia in famiglia. Il clan Rodriguez si è ritrovato a festeggiare il compleanno di Jeremias Rodriguez, a brindare alle imminenti nozze di Cecilia Rodriguez con Ignazio Moser. Ogni occasione è buona per fare festa e alle allegre tavolate di famiglia Stefano De Martino occupa il posto a capotavola mentre Belen lo filma orgogliosa. Gite in collina o pranzi casalinghi non importa, la complicità tra i fratelli Rodriguez è evidente e i genitori Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez vanno pazzi dei loro nipotini, oltre a Santiago De Martino anche la piccola Luna Marì Spinalbese (il papà Antonino Spinalbese sta partecipando al reality Grande Fratello Vip).

