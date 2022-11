"Grande Fratello Vip", scatta il bacio tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli

Nel post puntata che ha visto l'eliminazione di Pamela Prati, Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli si sono quindi sensibilmente avvicinati. L'interesse tra i due era nell'aria e i due non hanno mai nascosto di provare un interesse reciproco. Ma dopo un’iniziale fase di studio, l'ex di Belen aveva però deciso di prendere le distanze dalla coinquilina venezuelana per lasciare spazio a Daniele che sembrava molto interessato alla ragazza.



L'ALLONTANAMENTO DI ANTONINO - L’ingresso di Oriana ha catturato fin da subito l’interesse da parte di Antonini e tra i due sembrerebbe esserci molta complicità. Ma l'ex di Belen si era detto qualche giorno fa dispiaciuto che Daniele potesse restarci male di un possibile suo avvicinamento verso Oriana. E così aveva deciso di prendere le distanze scatenando nella vip un pianto molto nervoso. Antonino ha giustificato la scelta di allontanarsi perché riconosce in Daniele un vero interesse sentendosi in imbarazzo quando quest'ultimo lo vede passare del tempo con lei. Oriana si è mostra molto addolorata da queste dichiarazioni: "Io non ho fatto niente, non ho detto niente, così mi stresso". Antonino aveva cercato di confortare la sua nuova coinquilina ribadendo la scelta solo ed esclusivamente per rispetto nei confronti del suo amico.

ORIANA TRA DANIELE E ANTONINO - Oriana ha parlatto con Antonella del triangolo semi amoroso nel quale sembra già ritrovarsi. Da una parte Antonino, dall’altra Daniele: la vip sembra già divisa e contesa dai due coinquilini ma se da una parte Antonino si diverte a giocare con lei, dall’altra Daniele sembra avere intenzioni più serie. “Daniele è molto chiuso, molto timido e non si avvicina a nessuna. Antonino gioca con tutte, ma questo fa capire che non è tanto interessato” dice Antonella commentando la personalità dei due ragazzi che ormai conosce molto bene. “Lui mi fa scegliere ma io non voglio scegliere adesso” commenta la venezuelana riferendosi ai paletti che più volte Daniele ha provato a mettere, richiedendo una certa esclusività. “Quello che mi fa più ridere è Antonino” continua, ammettendo però di essere intrigata da entrambi. Da una parte c’è Antonino, che lei ritiene un “donnaiolo” e del quale non crede di potersi fidare e dall’altra c’è Daniele, più affidabile ma forse troppo serio. A questo punto Oriana confessa: caratterialmente è più attratta da Antonino...