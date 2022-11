"Grande Fratello Vip", Giaele si sfoga: "Per Antonino sono stata solo una distrazione"

Mentre si rilassano in giardino, Giaele e Micol si lasciano andare alle confidenze.

L’ultima arrivata confessa di sentirsi finalmente a suo agio nella Casa e di essere riuscita ad aprirsi un po’ di più ora che ha iniziato a costruire dei legami. Giaele, invece, parla della sua situazione con Antonino in seguito alla discussione di questa notte.

“Non metterei mai a repentaglio il mio matrimonio per Antonino” comincia Giaele, pur non negando di non essere indifferente al fascino dell’hair-stylist: “Che io nutra un interesse nei suoi confronti ormai si è capito”. Il motivo per cui si è arrabbiata, però, è che dopo l’arrivo delle new entry si è sentita messa da parte: “Forse solo per me lui era una persona importante, io ero solo una distrazione” dice, convinta che Antonino non abbia dato il giusto valore alla loro amicizia iniziando a comportarsi con gli altri così come faceva con lei.

“Non ho bisogno di nuove amicizie e per stare bene non ho bisogno di avere lui al mio fianco” aggiunge, sembrando determinata a chiudere ogni tipo di rapporto con il coinquilino. Ciononostante, pur ammettendo di essersi sentita usata, il dispiacere per la piega che ha preso il loro rapporto è innegabile: “Sarei falsa a dire che non mi dispiace”. Parlando del comportamento di Antonino nei confronti di Oriana Marzoli, Giaele ribadisce la sua delusione: “Mi fa capire che non siamo compatibili”.

Lo strano rapporto che legava i due vip è in una fase di crisi e anche Antonino ne ha preso atto.

Dall’ingresso dei nuovi compagni gli equilibri in Casa sono totalmente cambiati anche tra i veterani del gruppo.

In disparte da tutti, Antonella e Antonino parlano di come sia cambiato il rapporto tra lui e Giaele. Antonino ammette che tutto è cambiato quando è arrivata la lettera di Bradford e vedendo il grande dispiacere da parte della sua compagna ha preferito prenderne le distanze.

Antonino racconta che si è sentito complice del rammarico recato al marito della sua compagna. Anche se le cose erano state messe in chiaro fin da subito ammette che comunque certi atteggiamenti posso essere fraintesi e capisce quindi la rabbia del marito e concorda con quanto scritto nella lettera.

Giaele, anche dopo la lettere del marito ha fatto delle scenate di gelosia ad Antonino, anche legate al distacco da lui scelto, e ammette che non sa come doversi comportare per evitare un possibile scontro.

Il giovane imprenditore non vuole perdere l’amicizia con la sua compagna, vorrebbe recuperare il rapporto con le giuste dosi. Chiederà un confronto?