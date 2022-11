"GF Vip", le donne della Casa contro Oriana Marzoli: "È sempre in costume"

Oriana Marzoli è arrivata come un ciclone nella Casa del "GF Vip". La nuova concorrente del reality show di Canale 5 è entrata nella Casa più spiata d'Italia solo da pochi giorni, ma già ha avuto modo di mettersi in mostra grazie alle sue forme esplosive. Spesso, infatti, nelle ultime ore Oriana si è allenata in bikini, attirando su di sé gli sguardi maligni delle altre coinquiline. In particolare, a non gradire l'atteggiamento esuberante della nuova arrivata sono state Antonella Fiordelisi e Sofia Giaele De Donà.

Nel corso della puntata di lunedì 8 novembre le due concorrenti, chiamate in causa sull'argomento da Alfonso Signorini, hanno avuto modo di commentare gli outfit degli allenamenti di Oriana: "Mi è sembrato strano che in quella mattinata, che era molto fredda - ha attaccato Antonella -, lei con tre gradi abbia voluto allenarsi in bikini. Secondo me vuole mettersi in mostra". Anche Sofia Giaele De Donà è dello stesso parere: "Cerca solo di attirare l'attenzione, ha detto". "Mi alleno come voglio", è stata la replica dell'attrice venezuelana. In sua difesa, arriva anche il commento di Sonia Bruganelli: "Cara Antonella - è stato l'attacco dell'opinionista del programma - anche tu nei primi giorni sei stata spesso in costume, non mi pare che la situazione fosse diversa e non mi sembra nemmeno che tu ti sia lamentata quando era Gegia a essere sempre in costume". La moglie di Paolo Bonolis ne ha anche per Giaele: "Tu al posto di pensare ai bikini di Oriana dovresti pensare al tuo matrimonio - ha detto - settimana scorsa eri a piangere per tuo marito e in questi giorni hai continuato a far finta di niente come se nulla fosse".

Tra gli uomini della Casa, invece, sembra che Oriana abbia fatto colpo. In particolare su Antonino Spinalbese che ammette: "A me piace - ha detto in confessionale - ma credo che lei sia più interessata a Daniele (Dal Moro, ndr) che a me". A questo punto Alfonso Signorini chiede un parere alla diretta interessata: "Quando mi hanno chiesto cosa pensassi degli uomini della Casa - ha spiegato Oriana - lo avevo inserito tra i quattro che mi interessavano". Scoppierà la scintilla tra i due?