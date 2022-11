"GF Vip", Antonella Fiordelisi incontra l'ex Gianluca: "Sei stata manipolata" | Lei: "Sono innamorata di Edoardo"

Una visita dal passato per Antonella Fiordelisi nella quindicesima puntata del "GF Vip". L'influencer ha incontrato l'ex Gianluca Benincasa, entrato in Casa per mettere fine sulle voci che li vedevano protagonisti. I due in passato sono stati insieme fino alla rottura arrivata lo scorso giugno. Dopo l'ingresso di Antonella nel reality show di Canale 5, Gianluca da fuori ha dovuto fare i conti sui continui rumors legati al loro passato. Per questo, il suo approdo a Cinecittà è per chiarire una volta per tutte come stanno le cose: "Guardami negli occhi - ha esordito -, sono venuto qui per parlarti, è stato detto tanto su di noi e io in un mese in mezzo non ho detto una parola".

In confessionale, Antonella parla con Alfonso Signorini delle sue emozioni: "Putroppo in amore si soffre e si fa soffrire - ha spiegato - dopo la fine della nostra relazione, ci siamo continuati a vedere da un punto di vista fisico, fino a fine luglio. Perché lui ci rimane male di Edoardo? Perché dalla fine della nostra relazione sono sempre rimasta single e gli ha dato fastidio che io mi sia innamorata di Edoardo. A Gianluca voglio dire grazie per tutto quello che ha fatto per me, lui mi è stato vicino in un momento un po' particolare".

Benincasa ha spiegato quale sia il rapporto che lo lega ad Antonella: "Io con lei mi sono lasciato a giugno - ha detto -, lei sa benissimo che sono innamoratissimo di lei così come so che lei è innamorata ancora di me. Le ho voluto lasciare fare questa esperienza per farle fare il proprio percorso, non mi sono mai voluto intromettere. Quando ti ho vista tra le braccia di Edoardo mi sono bloccato, sono stato un mese e mezzo fermo, senza dire una parola. Ho sofferto in silenzio. Poi mi sono ritrovato persone che hanno infangato la nostra storia d'amore, come se fosse stata una storia d'amore forzata, ma per me è stata la storia d'amore più importante della mia vita". Antonella, dopo essere stata freezata, conferma in parte la versione di Gianluca ma dice di non essere più innamorata: "Lui è stato il mio migliore amico per sette anni - ha risposto alle domande di Signorini -, poi la storia ha avuto un trasporto fisico e poi anche mentale. Non condividevo molto la nostra storia sui social, ma lui lo faceva ed era una storia comunque sotto gli occhi di tutti. Anche io ero molto innamorata di lui, non sto con le persone tanto per starci".

Secondo Benincasa, a influire sulla loro relazione è stato il padre di Antonella: "Per me è ancora innamorata di me, mi dispiace che è bastata una persona qualunque. Tuo padre ti ha manipolata, sei totalmente cambiata". Signorini chiede ad Antonella se sia ancora innamorata di lui: "Non vorrei mai perdere una persona come lui, ma ora non mi sento innamorata di Gianluca". Tirato in causa, Edoardo Donnamaria ha modo di parlare con Gianluca: "Penso sia grave il fatto che tu accusi suo padre di aver manipolato la figlia".