"GF Vip", Antonella Fiordelisi svela: "Totti mi ha scritto sui social due mesi fa"

Antonella Fiordelisi sgancia la bomba al "Grande Fratello Vip". Durante la tredicesima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, l'influencer ha raccontato di esser stata contattata recentemente da Francesco Totti sui social. Nei giorni scorsi, infatti, l'ex schermitrice mentre parlava con alcuni dei suoi coinquilini si era fatta sfuggire la confessione: "Totti mi ha scritto", aveva detto prima di mettersi le mani alla bocca tra le risate degli altri vipponi.

A tal proposito, Signorini ha voluto vederci chiaro su questo messaggio alla diretta interessata: "Sì, è vero che mi ha scritto Totti - ha raccontato nel corso della puntata Antonella - mi sono accorta nella chat di Instagram di avere una sua richiesta di contatto. Mi aveva scritto "ciao", però non ho risposto perché avevo notato questo messaggio troppo tardi". A quel punto, Signorini ha chiesto se il messaggio dell'ex capitano della Roma fosse arrivato prima della rottura con Ilary Blasi: "No, non è di molto tempo fa - ha provato a ricordare Antonella - dovrebbe essere di due mesi fa, ma non sono sicura, sicuramente dopo la separazione forse era single". Tuttavia, Signorini ha puntualizzato che Totti non è mai stato solo in quanto aveva già iniziato la sua storia con Noemi Bocchi: "Ah! - ha esclamato Fiordelisi provando a sdrammatizzare - allora, ciao Noemi! Comunque mio padre può vedere a quando risale la chat".

Ma non è finita qui perché Antonella, sempre punzecchiata dal conduttore ha ammesso di aver ricevuto altre richieste di chat da altri calciatori: "Ce n'è anche un altro di Roma, che inizia con la Z...", ha spiegato. E ancora, Higuain: "Mi aveva contattato un paio d'anni fa, mi aveva chiesto delle foto un po' troppo spinte - ha detto - ma io non gliene mandai, gli risposi con una faccina che faceva una pernacchia".