"GF Vip", scintille tra Antonella Fiordelisi e Ginevra Lamborghini

Scintille tra Antonella Fiordelisi e Ginevra Lamborghini durante la puntata del "GF Vip" di lunedì 21 ottobre. Nel corso del programma condotto da Alfonso Signorini le due ragazze hanno avuto un duro scontro verbale, figlio della scorsa puntata. L'influencer, infatti, non ha gradito per niente le parole di Ginevra Lamborghini che aveva consigliato a Edoardo Donnamaria di stare attento a lei.

Per questo, durante la settimana Antonella Fiordelisi ne ha dette di tutti i colori a Ginevra Lamborghini, definendola "ameba e falsa". "Non riesco a risponderti senza sorridere - è la risposta della sorella di Elettra - sono contenta che hai imparato la mia canzone a memoria". "Ricordati di risarcire le persone che ti hanno mandato gli aerei con i soldi che prenderai grazie a me dalla Siae", risponde Antonella. "Non devi tirare in mezzo altre persone, perché sei così tanto risentita per la mia opinione e mi hai offesa", continua la Lamborghini. "Non vorrei avere mia una amica come te", rincara la dose la Fiordelisi. Poi il faccia a faccia continua: "Io ti avrò pure accusata con una mia opinione che puoi condividere o meno, ma tu hai tirato in mezzo troppe persone", spiega Ginevra.