"GF Vip", Marco Bellavia ai suoi ex compagni: "Non chiedetemi scusa, ma costruite qualcosa"

Dopo aver raccontato in studio il forte disagio vissuto all'interno della Casa del "Grande Fratello Vip", Marco Bellavia è rientrato nella Casa di Cinecittà nella puntata di giovedì 20 ottobre per un confronto con i suoi ex coinquilini. Entrato in giardino accompagnato da Alfonso Signorini, Bellavia ha avuto modo di guardare negli occhi le persone che lo avevano spinto a lasciare il programma: "Non è facile parlarvi ragazzi, quando sono uscito ho portato fuori il dolore che mi hanno provocato ventidue persone - ha esordito -. Sono uscito da solo perché quando sono tornato a casa ho scoperto che me ne avete di tutti colori: questo mi ha fatto molto male".

Bellavia, ha continuato il suo intervento deciso, senza fare sconti a nessuno dei suoi ex compagni: "Salvo solo Antonella, Nikita, Pamela e qualche altro - ha proseguito -, degli altri nessuno ha provato a dire qualcosa in mio favore. Neanche quando sono uscito. La cosa che mi fa rabbia è che ora sono fuori, ho sempre sognato di fare questo programma. Ci ritroviamo stasera, voi siete in gara per vincere dei soldi e io, anche con un po' di presunzione, posso dire di aver vinto il mio Grande Fratello. Quando è uscita Ginevra tutti vi siete dispiaciuti, quando sono uscito io no".

Poi una frecciata indirizzata a Sara Manfuso, che ha abbandonato la Casa poco dopo il ritiro di Bellavia ritendendo di essere ingiustamente accusata di bullismo: "Avrei voluto vedere qui anche Sara Manfuso - ha concluso l'ex volto di "Bim, Bum Bam"-, l'ho sentita in tv dire che io ho delle patologie, ma è scappata da questa situazione. Non vi chiedo di chiedermi scusa, ma costruite qualcosa. Vi ho seguito poco, ma quello che ho visto non mi sta piacendo. Cercate di creare qualcosa di positivo da questo errore che abbiamo fatto tutti insieme e provate a dare un insegnamento alle persone che vi guardano da casa".

