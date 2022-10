Marco Bellavia torna al "GF Vip": "Chi è depresso non deve restare da solo"

Marco Bellavia è tornato nello studio del "Grande Fratello Vip" nella puntata di giovedì 20 ottobre: l'ex volto di "Bim, Bum, Bam", nella sua breve permanenza nella Casa di Cinecittà, aveva vissuto un forte disagio psicologico che non era stato capito dai suoi coinquilini tanto da isolarlo e portarlo alla decisione di abbandonare il reality show condotto da Alfonso Signorini. Un caso che ha interessato tutta Italia e che ha portato gravi stravolgimenti anche all'interno del programma con la squalifica per bullismo di Ginevra Lamborghini e l'eliminazione di Giovanni Ciacci decisa dal pubblico: i due ex vipponi erano stati tra i più duri nei commenti nei confronti di Bellavia.

Il racconto del disagio - Accolto tra gli applausi del pubblico, Marco Bellavia ha fatto il suo ingresso in studio per un'intervista con Signorini: "Ho vissuto un forte squilibrio emozionale. La cosa che mi fa più soffrire è che mia madre, di 89 anni, a casa piangeva - ha spiegato, dopo aver rivisto un filmato sulla sua permanenza nella Casa -, ho preso la mia decisione pensando soprattutto ai miei affetti. Mi sono rivisto e la sensazione che ho avuto è stata come se fossi stato ubriaco, come si vede una persona che si è persa. Il primo disagio l'ho avvertito dopo la prima nomination, dove ho iniziato a dormire meno, mi mancavano i riferimenti. Da lì ho iniziato a dormire sempre meno e ho accumulato lo stress della clausura". Signorini poi gli chiede dell'appello fatto dallo stesso Bellavia ai suoi ex coinquilini, ma che è rimasto inascoltato: "Ho sempre trovato il muro con la maggior parte di loro - ha raccontato - io soffrivo ma loro non sapevano perché, nessuno mi ha chiesto se avessi dormito o meno. Ho avuto addosso il muro dell'indifferenza. Di questi tempi si parla tanto di resilienza, tra pandemia e guerra è stato un momento veramente difficile per tutti a livello globale. Proprio questo significa resilienza: se qualcuno è depresso, dev'essere aiutato, nonostante tutto".

Le scuse di Ginevra Lamborghini, Ciacci e Gegia - Bellavia ha avuto modo di parlare con Ginevra Lamborghini, che lo aveva attaccato in maniera molto diretta nella Casa. La sorella di Elettra ha avuto modo di scusarsi: "Sei stato il mio pensiero costante dal primo ottobre - ha esordito - ti ho ferito e non era mia intenzione. Ho ripensato a cosa ho detto di te e, rivedendomi, ho visto una dinamica di branco. Non meritavi quel trattamento". "Il problema è che le persone che ci hanno guardato da casa si sono sentite coinvolte - ha risposto Bellavia - il bullismo che non hanno mai vissuto, lo avete fatto rivivere anche a loro. Io ti perdono, ma vorrei che oltre a me chiedessi scusa al pubblico". I due poi si sono lasciati ad andare a un lungo abbraccio.

Anche Giovanni Ciacci si è scusato: "Io devo chiederti scusa, ho sbagliato, ho pensato al gioco e non al tuo disagio", ha detto prima di abbracciare Marco Bellavia. Discorso diverso per Gegia: "Ho cercato di aiutarti ma anche io non stavo bene, provavo a darti stimoli... ti chiedo scusa". "Non mi avete capito ma non sapevo neanche io cosa avevo", replica Marco.

L'incontro con Pamela Prati - Marco Bellavia ha poi incontrato Pamela Prati: tra i due era nata nella Casa una forte complicità e, anche dopo il ritiro del conduttore, erano continuati a mandarsi messaggi di stima e affetto reciproco: "Quelle cose che provavo erano autentiche - ha detto Bellavia con un po' di imbarazzo - quando ti ho preso in braccio e volevo baciarti, volevo farlo davvero". "Possiamo recuperare quando uscirò, da quando è andato via mi sento un po' più sola. A me manchi", ha risposto Prati.

